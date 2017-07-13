Китай окажет услуги по коммерческим космическим запускам

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13.07.2017 04:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – С 2018 г. Китай начнет предоставлять услуги по запуску коммерческих космических аппаратов с морской платформы. В 2017 г. будут проведены испытания, заявили ученые Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники.

Морская платформа создана на базе грузового судна, а доставлять аппараты в космос будет ракета-носитель серии "Чжанчжэн" ("Великий поход") на твердом топливе.



Спрос на услуги коммерческих запусков есть у стран экваториального пояса. Китайские специалисты уже провели 60 коммерческих запусков космических аппаратов для зарубежных клиентов.



Ранее сообщалось, что в Китае создан фонд объемом 160 млн юаней ($23,3 млн), который призван финансировать разработки четырех спутников для изучения космического пространства и проведения передовых научных исследований.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. валовая продукция компаний в сфере услуг спутниковой навигации и позиционирования Китая достигла 211,8 млрд юаней ($30,69 млрд). Это на 22,06% больше, чем в 2015 г. В частности, производство чипов, устройств, программных продуктов, навигационных данных и терминального оборудования, непосредственно применяемых в спутниковой навигации, в КНР составило 80,8 млрд юаней.



В прошлом году в стране проведено масштабное внедрение китайской системы спутниковой навигации Beidou в сферы транспорта, электроэнергетики, сельского, рыбного и лесного хозяйства.