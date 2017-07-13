Карты UnionPay и "Мир" объединились

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13.07.2017 06:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская компания UnionPay International и Национальная система платежных карт России выпустили кобэйджинговые дебетовые карты "Мир"-UnionPay. Эмиссия карт осуществляется Россельхозбанком, сообщается на сайте UnionPay International.

Выпуск новых карт привел к расширению территории использования карт "Мир" до более 160 стран и регионов.



Соглашение о выпуске кобэйджинговой дебетовой карты "Мир"-UnionPay было заключено в сентябре 2016 г.



Сейчас в России действуют 410 000 POS-терминалов и 80 000 банкоматов, обслуживающих карты UnionPay. Девять российских банков выпустили более 900 000 карт китайской платежной системы.



Компания UnionPay является единственной в Поднебесной, имеющей разрешение на предоставление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. Ее сеть охватывает 160 стран и регионов.



Ранее сообщалось, что во всем мире сейчас насчитывается 34 млн коммерческих предприятий и более 2 млн банкоматов, принимающих карты UnionPay.



По итогам января-марта 2016 г., с помощью банковских карт в Китае сделаны межбанковские платежи в объеме 11,42 трлн юаней. На данный показатель пришлось 85,28% от общего количества операций с применением карт.