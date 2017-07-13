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Открыто авиасообщение Ханчжоу – Пекин – Лиссабон
Новости дня

Открыто авиасообщение Ханчжоу – Пекин – Лиссабон

13.07.2017 08:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – Открыт первый прямой авиарейс Лиссабон (Португалия) – Ханчжоу – Пекин. Как ожидается, это поможет укреплению связей между Португалией и КНР в сферах туризма, торговли и культурного обмена.



В 2016 г. Португалию посетили 200 000 китайских туристов.

С 25 июля 2017 г. три раза в неделю самолеты компании Beijing Capital Airlines будут осуществлять регулярные рейсы между Португалией и Китаем. С началом зимы рейсы планируется выполнять четыре раза в неделю. На маршруте будут курсировать лайнеры Airbus A330-200 вместимостью 260 пассажиров.

Напомним, что с 2003 по 2012 г. объем торговли Китая с португалоязычными странами вырос более чем в 12 раз. Так, в 2003 г. этот показатель составлял $10 млрд, а в прошлом году – $128,8 млрд. Среднегодовой прирост данного показателя был намного выше среднего роста внешней торговли Китая за тот же период.

В 2003 г. 406 предприятий из португалоязычных стран направили свои инвестиции в Поднебесную. В 2012 г. этот показатель достиг 811 единиц. По итогам десятилетнего сотрудничества, объем китайских инвестиций в экономику португалоязычных стран достиг $30 млрд.

Среди португалоязычных государств, являющихся партнерами КНР, находятся Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Португалия, Восточный Тимор и другие.

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