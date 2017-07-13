В Поднебесной выросли продажи автомобилей

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13.07.2017 10:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. продажи автомобилей в Китае достигли 2,2 млн единиц. Это на 4,5% больше, чем в июне 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.

В частности, за шестой месяц текущего года объем продаж легковых автомобилей в стране вырос на 2,3% в годовом сопоставлении и составил 1,8 млн единиц. Примечательно, что в мае 2017 г. продажи машин в КНР сократились на 0,1%, а в апреле – на 2,2%



За июнь текущего года в Китае выпущены 2,2 млн автомобилей. Данный показатель вырос на 5,4% в годовом сопоставлении.



В то же время в стране произведено 59 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 33% больше, чем годом ранее. Продажи экомобилей достигли 65 000 штук с приростом на 43,4%.



По итогам января-июня 2017 г., объем производства автомобилей в Поднебесной составил 13,5 млн единиц, увеличившись на 4,6% в годовом сопоставлении, а объем продажи – 13,4 млн штук с приростом на 3,8%.



За первую половину текущего года в стране продано 195 000 автомобилей на новых источниках энергии. Данный показатель увеличился на 14,4% относительно уровня за аналогичный период прошлого года.



На протяжении восьми лет подряд Китай является крупнейшим авторынком мира.