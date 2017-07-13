Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В Поднебесной выросли продажи автомобилей
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В Поднебесной выросли продажи автомобилей
Новости дня

В Поднебесной выросли продажи автомобилей

13.07.2017 10:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. продажи автомобилей в Китае достигли 2,2 млн единиц. Это на 4,5% больше, чем в июне 2016 г., сообщила Китайская ассоциация автомобилестроительной промышленности.



В частности, за шестой месяц текущего года объем продаж легковых автомобилей в стране вырос на 2,3% в годовом сопоставлении и составил 1,8 млн единиц. Примечательно, что в мае 2017 г. продажи машин в КНР сократились на 0,1%, а в апреле – на 2,2%

За июнь текущего года в Китае выпущены 2,2 млн автомобилей. Данный показатель вырос на 5,4% в годовом сопоставлении.

В то же время в стране произведено 59 000 автомобилей на новых источниках энергии. Это на 33% больше, чем годом ранее. Продажи экомобилей достигли 65 000 штук с приростом на 43,4%.

По итогам января-июня 2017 г., объем производства автомобилей в Поднебесной составил 13,5 млн единиц, увеличившись на 4,6% в годовом сопоставлении, а объем продажи – 13,4 млн штук с приростом на 3,8%.

За первую половину текущего года в стране продано 195 000 автомобилей на новых источниках энергии. Данный показатель увеличился на 14,4% относительно уровня за аналогичный период прошлого года.

На протяжении восьми лет подряд Китай является крупнейшим авторынком мира.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.