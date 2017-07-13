Доход от цифровых изданий в КНР превысил $84,12 млрд

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13.07.2017 12:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. суммарный доход от цифровой издательской деятельности в Китае превысил 572,08 млрд юаней ($84,12 млрд). Это на 29,9% больше, чем в 2015 г. Такие данные содержатся в свежем отчете Академии прессы и публикаций КНР за 2016-2017 гг.

В Поднебесной насчитывается более 1,67 млрд пользователей цифровой продукции, включая 566 млн пользователей онлайн-игр.



Примечательно, что сектор интернет-рекламы за 2016 г. принес доход в объеме 290,27 млрд юаней. Это составляет 50,7% от суммарного дохода цифровой издательской деятельности.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. объем рынка онлайновой литературы в Китае достиг 9 млрд юаней ($1,32 млрд). Данный показатель стремительно рос на протяжении пяти лет – в среднем на 20% в год. Так, к концу прошлого года в КНР насчитывалось 333 млн читателей онлайновой литературы. На них приходится 43,3% всех пользователей интернета в стране. Примечательно, что 304 млн человек читают книги через мобильный телефон. Они составляют 42,8% от всех пользователей мобильного интернета.



Напомним, что в 2014 г. объем потребления информационных продуктов и услуг в Китае достиг 2,8 трлн юаней ($458 млрд). Это на 18% больше, чем годом ранее. За 2013 г. в КНР проданы книги через Интернет в объеме 16 млрд юаней ($2,56 млрд). Это на 30% больше, чем в 2012 г. Чаще всего книги в Глобальной Сети ищут пользователи в возрасте от 20 до 39 лет.