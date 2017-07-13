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В Пекине построят продуктовый рынок за $588 млн
Новости дня

В Пекине построят продуктовый рынок за $588 млн

13.07.2017 15:00

Пекин, 13 июля /ChinaPRO.ru/ – Пекинские власти инвестировали 4 млрд юаней ($588 млн) в строительство нового оптового продуктового рынка, который расположится в юго-восточном пригороде китайской столицы. Новый торговый объект будет дополнять крупнейший столичный рынок сельхозпродукции Синьфади в южной части мегаполиса.



Синьфади обеспечивает 70% снабжения овощами жителей китайской столицы. Рынок в настоящее время ремонтируется.

В Пекине 53 000 га площадей используется для выращивания зерновых, 46 000 га – отведено под овощи, 66 000 га – под фрукты.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 г. за пределы китайской столицы переедут 500 предприятий. По планам пекинских властей, еще 2570 хозяйств будут ликвидированы или реконструированы. Эти мероприятия проводятся для улучшения экологической ситуации в мегаполисе, а также в рамках интеграции развития Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй в целом.

По итогам текущего года, также планируется вынести за границы китайской столицы 120 оптовых рынков и 38 логистических центров. На окраинах Пекина завершится или начнется строительство новых университетских городков, в которых будут жить более 10 000 студентов.

За последние три года из главного мегаполиса Поднебесной выведены в общей сложности 1341 предприятие и 350 рынков.

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