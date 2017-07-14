Apple создает центр данных в Гуйчжоу

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14.07.2017 04:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – Американская корпорация Apple создает свой первый китайский центр данных в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Эта организация будет предоставлять услуги iCloud в континентальной части Китая.

Центра данных Apple будет находиться в новом районе Гуйань. Инвестиции в проект запланированы в объеме $1 млрд. Новый центр будет работать на возобновляемых источниках энергии.



Как сообщалось, по итогам последнего финансового года, доходы китайского интернет-гиганта Alibaba Group составили 38,579 млрд юаней ($5,59 млрд). Это на 60% больше, чем в прошлом финансовом году. При этом доходы корпорации достигли 158,273 млрд юаней с приростом на 56% в годовом сопоставлении. Последний финансовый год Alibaba Group длился с 31 марта 2016 г. по 31 марта 2017 г.



В 2016 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group и его финансовая служба Ant Financial уплатили 23,8 млрд юаней ($3,41 млрд) налогов. Это на 33% больше, чем в 2015 г.



Рыночная стоимость Alibaba Group превзошла все остальные котирующиеся на бирже азиатские фирмы. Так, к завершению торгов 16 сентября 2016 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций владеющей крупнейшей площадкой для электронной коммерции Alibaba Group составила $104,64 за акцию. Таким образом, капитализация компании в общей сложности превысила $266 млрд.