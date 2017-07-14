Китайские провинции будут строить платные дороги

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14.07.2017 06:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти разрешили местным правительствам выпускать облигации для поддержки строительства платных дорог. Ценные бумаги можно будет продавать в пределах утвержденных центральным правительством ежегодных квот, сообщили Министерство финансов и Министерство транспорта КНР.

Полученные таким образом средства разрешено использовать для строительства государственных платных дорог. При этом приоритет отдается дорожным проектам государственного уровня и имеющим отношение к инициативе "Пояс и путь", а также дорогам, строящимся по программам скоординированного развития региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй и экономического пояса реки Янцзы.



Региональные власти получат право использовать дорожные сборы, доходы от придорожной рекламы, сервисных станций и проценты от эксплуатации платных дорог для погашения долгов.



Примечательно, что к концу 2016 г. общая протяженность платных дорог в Китае достигла 171 100 км. На их долю пришлось 3,6% от автодорожной сети страны.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.



В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.



На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.