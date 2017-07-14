Снизился рост кредитования в секторе недвижимости КНР

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14.07.2017 08:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. остатки по кредитам в секторе недвижимости КНР составили 29,72 трлн юаней ($4,37 трлн). Это на 24,2% больше, чем в конце июня 2016 г. В прошлом году рост кредитования в конце июня по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. составлял 27%., сообщил Народный банк Китая.

В текущем году на долю жилищного кредитования в Поднебесной пришлось 20,1 трлн юаней с приростом на 30,8% в годовом сопоставлении. Годом ранее прирост составлял 36,7%.



По итогам января-июня 2017 г., в стране были выданы новые кредиты на сумму в 3,04 трлн юаней в секторе недвижимости. Н них пришлось 38,1% от всех выданных кредитов за указанный период. По итогам 2016 г., этот показатель составлял 44,8%.



В июне текущего года соотношение размера ипотечного кредита и рыночной стоимости залога составляло 59,3%, тогда как в декабре прошлого года оно достигало 61,4%.



Кроме того, средние сроки контрактов по жилищным кредитам сократились на два месяца по сравнению с декабрем, составив 269 месяцев.



Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2017 г. объем инвестиций в сферу недвижимости китайской экономики увеличился на 9,3% относительно уровня января-апреля 2016 г. Темпы роста данного показателя держались на 0,2% выше, чем за первые три месяца текущего года.



По итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



В частности, капиталовложения в жилье Поднебесной за первые три месяца текущего года выросли на 11,2% в годовом сопоставлении. Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.