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К 2025 г. Китай будет иметь 240 000 км трубопроводов
Новости дня

К 2025 г. Китай будет иметь 240 000 км трубопроводов

14.07.2017 10:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – К 2025 г. общая протяженность нефтегазовых трубопроводов в Китае составит 240 000 км. То есть 550 млн жителей городов и поселков городского типа страны получат доступ к природному газу. На долю этого топлива в структуре энергопотребления КНР будет приходиться 12%. Такие цели поставили власти страны.



Государственный комитет по делам развития и реформ Китая обнародовал Программу развития национальной нефтегазовой трубопроводной системы в средней и долгосрочной перспективе. В ней обозначено, что к 2025 г. китайская нефтегазовая трубопроводная система будет включать в себя 37 000 км нефтяных трубопроводов, 163 000 газовых и 40 000 км трубопроводов для нефтепродуктов.

Через восемь лет все провинции, автономные районы и города центрального подчинения КНР будут соединены магистральными трубопроводами для нефтепродуктов и природного газа. Почти все города страны с населением более 1 млн человек будут присоединены к нефтепродуктопроводу, а с населением более 500 000 человек – к газопроводу.

В конце 2015 г. в Поднебесной протяженность магистральных трубопроводов для нефти составляла 27 000 км, для нефтепродуктов – 21 000 км, для газа – 64 000 км.

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