Выросли объемы юаневых кредитов в Поднебесной

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14.07.2017 12:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 7,97 трлн юаней ($1,17 трлн). Это на 436,2 млрд юаней больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщил Народный банк КНР.

К концу июня текущего года остатки по кредитам в юанях в Поднебесной достигли 114,57 трлн юаней. Они увеличились на 12,9% в годовом сопоставлении. Темпы роста данного показателя держались на 1,4% ниже, чем в конце июня 2016 г.



За первые шесть месяцев 2017 г. в стране на 11,7 трлн юаней вырос объем социального финансирования. Это на 1,36 трлн юаней больше, чем в конце июня 2016 г. К концу июня текущего года общий объем социального финансирования в Китае достиг 166,92 трлн юаней с приростом на 12,8% в годовом сопоставлении.



За январь-июнь 2017 г. юаневые вклады в стране увеличились на 9,07 трлн юаней. Это на 1,46 трлн юаней меньше, чем годом ранее.



Напомним, что в январе-марте 2017 г. в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 4,22 трлн юаней ($611 млрд). Это на 385,6 млрд юаней меньше, чем за январь-март 2016 г. К концу третьего месяца текущего года остатки по кредитам в юанях в Поднебесной достигли 110,83 трлн юаней. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Темпы роста данного показателя держались на 0,6% ниже, чем в конце февраля 2017 г., и на 2,3% ниже, чем в конце марта прошлого года.