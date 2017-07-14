Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Выросли объемы юаневых кредитов в Поднебесной
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Выросли объемы юаневых кредитов в Поднебесной
Новости дня

Выросли объемы юаневых кредитов в Поднебесной

14.07.2017 12:00

Пекин, 14 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 7,97 трлн юаней ($1,17 трлн). Это на 436,2 млрд юаней больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщил Народный банк КНР.



К концу июня текущего года остатки по кредитам в юанях в Поднебесной достигли 114,57 трлн юаней. Они увеличились на 12,9% в годовом сопоставлении. Темпы роста данного показателя держались на 1,4% ниже, чем в конце июня 2016 г.

За первые шесть месяцев 2017 г. в стране на 11,7 трлн юаней вырос объем социального финансирования. Это на 1,36 трлн юаней больше, чем в конце июня 2016 г. К концу июня текущего года общий объем социального финансирования в Китае достиг 166,92 трлн юаней с приростом на 12,8% в годовом сопоставлении.

За январь-июнь 2017 г. юаневые вклады в стране увеличились на 9,07 трлн юаней. Это на 1,46 трлн юаней меньше, чем годом ранее.

Напомним, что в январе-марте 2017 г. в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 4,22 трлн юаней ($611 млрд). Это на 385,6 млрд юаней меньше, чем за январь-март 2016 г. К концу третьего месяца текущего года остатки по кредитам в юанях в Поднебесной достигли 110,83 трлн юаней. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Темпы роста данного показателя держались на 0,6% ниже, чем в конце февраля 2017 г., и на 2,3% ниже, чем в конце марта прошлого года.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1В Китае снижены цены на бензин
2Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.