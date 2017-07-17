За 10 лет выпущено и реализовано 700 000 грузовиков Jiefang

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17.07.2017 04:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – С 2007 г. по 2017 г. выпущено 700 000 китайских грузовиков Jiefang шестого поколения. Об этом сообщила Китайская автомобильная корпорация "Первый автозавод".

На этом заводе, расположенном в городе Чанчунь, на территории северо-восточной китайской провинции Цзилинь, с конвейера сошел 700-тысячный грузовик. Кроме того, предприятие отметило 10-летие с начала выпуска модели Jiefang-6.



Самый первый грузовик Jiefang вышел в 1956 г. Объем производства и продаж этих машин за минувшие 60 лет превысил 6 млн единиц.



Напомним, что за первую половину 2015 г. совместная компания китайского Dongfeng Motor и шведской Volvo Group – Dongfeng Commercial Vehicles – отправила на экспорт 3900 крупно- и среднетоннажных грузовиков. Это на 150% больше, чем за первую половину 2014 г.



Грузовики отправлены, в частности, в Россию, Вьетнам, Мьянму, Пакистан, Чили и Перу. В целом по итогам года, компания намерена продать за рубеж 5 000 этих транспортных средств. Кроме того, Dongfeng Commercial Vehicles планирует довести свою долю на китайском рынке экспорта крупно- и среднетоннажных грузовиков до 15%.



За январь-июнь 2015 г. китайско-шведская компания продала в Китае 62 800 грузовиков. На долю этого показателя пришлось 16,2% рынка страны.