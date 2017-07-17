На ликвидацию последствий стихийных бедствий в КНР выделено $49,55 млн

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17.07.2017 06:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – Из бюджета Китая на ликвидацию последствий стихийных бедствий выделено 337 млн юаней ($49,55 млн). В последнее время проливные дожди нанесли урон экономике провинций Чжэцзян, Хунань, Цзянси, Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.

Как сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, выделенные из бюджета средства будут направлены на восстановление объектов инфраструктуры и общественно-полезного значения.



Проливные дожди, вызвавшие наводнения, обрушились на районы среднего и нижнего течения реки Янцзы, начиная с июля 2017 г.



Как сообщалось, месяц назад из центрального бюджета КНР было выделено 485 млн юаней ($70,7 млн) на ликвидацию последствий засухи на севере Китая и землетрясения, произошедшего 11 мая 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны.



С начала апреля текущего года на северо-востоке Китая, юго-востоке автономного района Внутренняя Монголия КНР и севере провинции Хэбэй стояла затяжная засуха. Это привело к задержке весеннего посева на большой площади и дефициту питьевой воды в ряде районов. В перспективе данное бедствие негативно отразиться на местном сельском хозяйстве и жизни населения.



Кроме того, в начале мая в синьцзянском районе Кашгар произошло землетрясение магнитудой 5,5. Оно нанесло ущерб местной экономике.