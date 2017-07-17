КНР потратит $180 млн на спортобъекты в Минске

Новости дня

17.07.2017 08:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – Китай планирует предоставить Белоруссии технико-экономическую помощь в реализации проектов строительства Национального футбольного стадиона и Бассейна международного стандарта в городе Минск, белорусской столице. На эти цели китайское правительство выделит 1.2 млрд юаней ($180 млн).

Как сообщило Министерство экономики Белоруссии, соответствующие договоренности достигнуты обеими странами. Они заключили соглашение о начале финансового обоснования указанных проектов.



Ранее сообщалось, что бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели выделят средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.