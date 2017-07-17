На медицину Синьцзяна выделено более 35,5 млрд юаней

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17.07.2017 10:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – С 2012 г. по настоящее время из центрального бюджета КНР на развитие лечебно-санитарных условий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая было выделено в общей сложности свыше 35,51 млрд юаней ($5,24 млрд). Об этом сообщил китайский Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения.

Так, за минувшие пять лет более 5,52 млрд юаней было направлено на инфраструктурное строительство, 17,6 млрд юаней – на основное медицинское страхование, еще свыше 12,31 млрд юаней – на общественное здравоохранение и услуги в сфере планового деторождения региона.



По итогам 2016 г., в Синьцзяне насчитывалось 18 900 медико-санитарных учреждений разных ступеней. В 2012 г. в регионе было 18 320 таких учреждений. На тысячу местных жителей в конце прошлого года приходилось 6,54 койко-мест в больницах, а пять лет назад – лишь 5,89 койко-мест. При этом медицинских работников тоже стало больше: в 2012 г. – 136 700 человек, а в 2016 г. – 171 000 человек.



Ранее сообщалось, что в Китае сейчас насчитывается 50 000 лечебно-медицинских учреждений, специализирующихся на традиционной китайской медицине. Их услуги доступны для более чем 40% населения. По итогам января-сентября 2016 г., средние расходы на амбулаторный прием в больницах традиционной китайской медицины были ниже на 10,82%, чем в других медучреждениях. Также на 23,54% ниже и среднедушевые расходы на стационарное лечение в госпиталях, специализирующихся на народной медицине.



Напомним, что по итогам 2013 г., объем валовой продукции китайской биофармацевтики достиг 2,1 трлн юаней ($344 млрд). Это на 18% больше, чем в 2012 г.



Кроме того, в 2013 г. объем валового производства медицинской аппаратуры в Китае составил 190 млрд юаней ($31,14 млрд). Этот показатель тоже увеличился на 18% по сравнению с уровнем 2012 г.