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В Поднебесной появилось 8,87 млн новых фирм
Новости дня

В Поднебесной появилось 8,87 млн новых фирм

17.07.2017 12:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. в Китае зарегистрированы 8,87 млн новых хозяйствующих субъектов. Это на 13,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г. Таким образом, каждый день в стране появлялись в среднем 49 000 новых предприятий, индивидуальных хозяйств и кооперативов, сообщило Главное государственное промышленно-торговое административное управление КНР.



Так, за первую половину текущего года в Поднебесной зарегистрированы 2,91 млн предприятий с приростом на 11,1% в годовом сопоставлении, 5,8 млн индивидуальных хозяйств в области промышленности и торговли с увеличением на 14,8% и 151 000 крестьянских кооперативов со снижением на 3,9%.

За апрель-июнь 2017 г. вклад новых предприятий в занятость в Китае составил 26,6%. Это на 11,2% больше, чем за январь-март текущего года. По итогам апреля-июня, на одно новое предприятие малого и среднего бизнеса приходилось в среднем 7,14 работника.

За первые шесть месяцев 2017 г. в стране были поданы 2,28 млн заявок на регистрацию товарного знака. Данный показатель вырос на 30,8% в годовом сопоставлении. При этом регистрацию прошли 1,21 млн товарных знаков – на 20,7% больше, чем годом ранее.

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