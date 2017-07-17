За июнь доходы китайского бюджета выросли на 8,9%

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17.07.2017 15:00

Пекин, 17 июля /ChinaPRO.ru/ – В июне 2017 г. доходы китайского бюджета выросли на 8,9% по сравнению с аналогичными показателем 2016 г. и составили 1,7 трлн юаней ($251,8 млрд), сообщило Министерство финансов КНР.

Бюджетные расходы Китая за шестой месяц текущего года увеличились на 19,1% в годовом сопоставлении и достигли 2,7 трлн юаней. В мае 2017 г. рост расходов государственной казны составлял 9,2%.



Ранее сообщалось, что за май 2017 г. финансовые доходы Китая составили 1,61 трлн юаней ($236,95 млрд). Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2016 г. По итогам января-мая текущего года, финансовые доходы Поднебесной достигли 7,72 трлн юаней. Они увеличились на 10% в годовом выражении.



А в январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.



Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.