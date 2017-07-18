Инвестиции в основные фонды Поднебесной увеличились на 8,6%

18.07.2017 08:00
Пекин, 18 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. объем капиталовложений в основные фонды Китая вырос на 8,6% относительно уровня января-июня 2016 г. Темпы роста держались на 0,6% ниже, чем в январе-марте текущего года, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Как сообщалось, по итогам января-мая 2017 г. объем инвестиций в основные фонды Китая, за исключением сферы сельского хозяйства, превысил 20,37 трлн юаней ($2,99 трлн). Это на 8,6% больше, чем за январь-май 2016 г. Темпы роста капиталовложений в основные фонды Поднебесной за пять месяцев текущего года держались на 0,3% ниже, чем за январь-апрель 2017 г.
За январь-февраль 2017 г. инвестиции в основные активы Китая достигли 4,13 трлн юаней ($607 млрд). Это на 6,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г. В частности, инвестиции в основной капитал (за исключением сельского хозяйства) в Поднебесной за первые два месяца текущего года выросли на 8,9% в годовом сопоставлении.
При этом капиталовложения государственных предприятий увеличились на 14,4%, а частных – на 6,7%. На долю частного сектора приходится около 60% от общего объема инвестиций в основные активы Китая.
За 2016 г. объем инвестиций в основные фонды КНР увеличился на 8,1% относительно уровня 2015 г. Темпы роста оказались ниже, чем годом ранее.
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