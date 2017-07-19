В 2017 г. в Синьцзяне закроются более 100 шахт

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19.07.2017 04:00

Пекин, 19 июля /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая планируется закрыть 109 малых угольных шахт, сообщило Управление угольной отраслью региона. В настоящее время идет оптимизация избыточных мощностей в угольной промышленности КНР.

Небольшие угольные шахты производительностью менее 300 000 т в год составляют 70% от всех угольных шахт Синьцзяна. Общая мощность сокращаемых в этом году шахт достигает 9,37 млн т. Причем 105 предприятий уже приостановили деятельность.



К концу 2016 г. в регионе насчитывалось 270 угольных шахт. В целом запасы угля в Синьцзяне оцениваются в 2,19 трлн т.



Как сообщалось, к 2021 г. власти Поднебесной планируют сократить избыточные производственные мощности в угольной промышленности на 500 млн т.



За прошлый год в стране из эксплуатации выведены избыточные мощности объемом свыше 290 млн т. В 2017 г. аналогичный показатель должен составить минимум 150 млн т.



Ранее сообщалось, что в Китае выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.



В частности, крупнейший производитель угля в стране – провинция Шаньси – в течение 2017-2020 гг. приостановит или отложит строительство угольных шахт общей мощностью 120 млн т. При этом существующие производственные мощности угледобывающих предприятий региона планируется сократить более чем на 100 млн т.