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Объем продаж сбытовых кооперативов в КНР вырос на 14,4%
Новости дня

Объем продаж сбытовых кооперативов в КНР вырос на 14,4%

19.07.2017 06:00

Пекин, 19 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в Китае объем продаж снабженческо-сбытовых кооперативов превысил 2,34 трлн юаней ($344 млрд). Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщил Китайский союз снабженческо-сбытовых кооперативов.



Темпы роста указанного показателя составили 3,3%.

Снабженческо-сбытовые кооперативы напрямую связаны с сельским населением КНР. Они предоставляют сельскохозяйственные услуги. Во второй половине прошлого года в стране появилось 2000 таких кооперативов, а в целом их насчитывается 172 000.

В сельской местности Поднебесной также стремительно развиваются кооперативы электронной торговли, доверительной собственности на землю и других отраслях. Так, электронная торговля товарами и торговый оборот продукцией онлайн достигли 417,2 млрд юаней. Это на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем продаж электроной торговли вырос на 124% в годовом сопоставлении.

Напомним, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.

По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.

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