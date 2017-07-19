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Добыча нефти в Китае снизилась на 2,3%
Новости дня

Добыча нефти в Китае снизилась на 2,3%

19.07.2017 10:00

Пекин, 19 июля /ChinaPRO.ru/ – За июнь 2017 г. объем добычи нефти в Китае составил 16,21 млн т. Это на 2,3% меньше, чем за июнь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



При этом темпы снижения показателя замедлились по сравнению с маем, когда добыча нефти сократилась на 3,7%.

По итогам января-июня текущего года, в Поднебесной добыто 96,45 млн т нефти. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что добыча угля в стране за июнь 2017 г. составила 310 млн т. Она выросла на 10,6% в годовом сопоставлении. Объем добычи угля растет четвертый месяц подряд. За шесть месяцев текущего года показатель достиг 1,71 млрд т, увеличившись на 5% в годовом сопоставлении.

По итогам июня 2017 г., добыча природного газа в Китае достигла 11,55 млрд куб. м. Данный показатель вырос на 14,6% относительно уровня июня 2016 г. Темпы роста ускорились на 4,1% по сравнению с аналогичными данными мая. Совокупный объем добычи газа за первую половину текущего года составил 74,08 млрд куб. м. Это на 8% больше, чем годом ранее.

По итогам июня 2017 г., выработка электроэнергии в Поднебесной достигла 520,3 млрд кВт-ч, увеличившись на 5,2% в годовом сопоставлении. За январь-июнь текущего года объем выработки достиг 2,96 трлн кВт-ч с приростом на 6,3%.

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