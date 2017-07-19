Китайские инвесторы готовы вкладывать в агрокомплекс Казахстана

19.07.2017 15:00
Пекин, 19 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайские инвесторы заинтересовались сельским хозяйством Казахстана. Так, в Ерейментауский район Акмолинской области прибыла делегация из провинции Хунань, чтобы обсудить сотрудничество в сфере экспорта агропродукции из Ерейментауского района в Китай.
Китайских гостей заинтересовали особенности казахстанского зернового производства, материально-технологическая база, инфраструктура, географическое расположение, техническое оснащение. Кроме того, делегация из КНР уделила особое внимание животноводческим помещениям крестьянского хозяйства "Жана Береке", которое занимается производством говядины.
А в Астане, столице Казахстана, на Неделе китайской провинции Хунань в рамках выставки ЭКСПО-2017 состоялось подписание рамочного соглашения между крестьянским хозяйством "Жана Береке" и китайскими инвесторами.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.
В частности, благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды.
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