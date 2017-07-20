Для АЭС во Внутренней Монголии начался выпуск топлива

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20.07.2017 06:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – В полную мощность заработала первая в мире производственная линия по выпуску топливных элементов для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, установленного на АЭС в городе Баотоу, на территории Внутренней Монголии. Эта атомная электростанция принадлежит компании Сhina North Nuclear Fuel, входящая в Китайскую национальную корпорацию ядерной промышленности (CNNC).

Производственная линия, полностью разработанная китайскими специалистами, способна выпускать 300 000 сферических топливных элементов в год. Она будет также обеспечивать топливом АЭС "Шидаовань" в восточно-китайской провинции Шаньдун.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. суммарная мощность ядерных энергоустановок в Китае вырастет до 58 млн кВт. До 2020 г. в Поднебесной введут в эксплуатацию ядерные энергетические установки общей мощностью 30 млн кВт, еще столько же планируется начать строить.



Через пять лет потребность страны в электроэнергии достигнет примерно 7,2 трлн кВт, а уровень потребления электроэнергии в расчете на душу населения составит 5000 кВт.



Власти КНР стремятся к тому, чтобы к концу 2020 г. доля неископаемого топлива в общем потреблении энергии в стране составила 15%.