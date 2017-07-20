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Китай и Новая Зеландия договорились об экспорте лука
Новости дня

Китай и Новая Зеландия договорились об экспорте лука

20.07.2017 10:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – Итогом десяти лет переговоров стало соглашение между Китаем и Новой Зеландией об экспорте свежего лука. Как сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР, в начале 2017 г. стороны пришли к согласию по фитосанитарным требованиям.



Теперь китайский лук поступит на рынок Новой Зеландии. В этой стране действуют крайне строгие фитокарантинные требования к импортным продуктам питания и сельхозпродукции. Китай является одним из крупнейших производителей лука в мире. Ежегодно в Поднебесной выращивают болеет 20 млн т. И лишь 3,5% из указанного объема идет на экспорт.

Ранее сообщалось, что китайская компания по производству молочной продукции Mengniu Dairy заключила соглашение о сотрудничестве с компаниями Shanghai Pengxin Group и Theland Tahi Farm. В соответствии документом, эти компании займутся производством и углубленной обработкой молочной продукции в Новой Зеландии, на пастбищах Deluxe Milk. В рамках партнерства Mengniu Dairy планирует внедрить передовые международные стандарты качества продуктов питания и стандарты безопасности на всю цепочку своего молочного производства.

Кроме того, в Новой Зеландии завершилось строительство второй очереди предприятия, принадлежащего китайской компании Yili Oceania Dairy. К 2020 г. Yili Group будет поставлять молочную продукцию для 2 млрд потребителей по всему миру. Первая очередь данного проекта была сдана в 2014 г. Ежегодный объем производства достигает 47 000 т детских молочных смесей.

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