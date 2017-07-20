Китайско-российская онлайн-торговля выросла на 130%

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20.07.2017 12:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., в рамках электронной трансграничной торговли в российский город Екатеринбург из Китая было выполнено 85 грузовых чартерных авиарейсов, которые перевезли 1830 т почтовых отправлений. Это на 130% больше, чем за январь-июнь 2016 г.

Грузовые чартерные рейсы Харин – Екатеринбург были открыты в ноябре 2013 г. С того времени по июнь 2017 г. в рамках электронной торговли было выполнено 355 грузовых авиарейсов. Объем грузоперевозок достиг 7525 т.



По итогам 2016 г., объем китайско-российской трансграничной электронной торговли в финансовом выражении составил $2,5 млрд. Китай занимает второе место среди десяти ведущих партнеров России в сфере трансграничной электронной коммерции.



Среди россиян насчитывается примерно 25 млн покупателей онлайн-магазинов. Данный показатель каждый год увеличивается на 25%. На долю товаров из Китая приходится 90% посылок, получаемых этими покупателями. Самым популярным интернет-магазином в России по количеству уникальных посетителей в месяц является Aliexpress, сообщила Ассоциация компаний электронной торговли России.



Напомним, что за январь-февраль 2017 г. объем розничных продаж в Китае достиг 5,79 трлн юаней ($851 млрд). Это на 9,5% больше, чем за январь-февраль 2016 г. Так, онлайн-продажи за первые два месяца текущего года в Поднебесной выросли на 31,1% в годовом сопоставлении. При этом продажи в городах увеличились на 9,2%, а в селах – на 11,8%.



По итогам 2016 г., объем розничной торговли потребительскими товарами в Китае составил 33,23 трлн юаней ($4,84 трлн). Это на 10,4% больше, чем в 2015 г. За вычетом ценового фактора рост показателя достиг 9,6%.