В Китае растет занятость трудоспособного населения

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20.07.2017 15:00

Пекин, 20 июля /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. в китайских городах было создано 7,35 млн новых рабочих мест. Это на 180 000 больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Государственное статистическое управления КНР.

Таким образом план по созданию 11 млн рабочих мест, заявленный властями Китая на 2017 г., выполнен на 66,8%.



В частности, только за июнь текущего года уровень безработицы в городских районах и 31 крупнейшем городе страны держался ниже 5%.



При этом растет число рабочих-мигрантов с сельской пропиской, уезжающих в города Поднебесной на заработки. Так, в конце июня 2017 г. рабочих-мигрантов стало больше на 3,64 млн человек в годовом сопоставлении показателей.



В 2016 г. в Китае было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а уровень безработицы составлял 4,02%.



К концу 2016 г. в стране насчитывалось 282 млн рабочих-мигрантов из сельской местности. Это на 4,24 млн человек больше, чем в конце 2015 г. В прошлом году 58,25 млн рабочих-мигрантов получали страхование по старости, 48,59 млн человек – по медицинскому обеспечению, 46,59 млн человек – по безработице, 75,1 млн человек – по производственным травмам.



Всего 118 000 мигрантов сдали единый госэкзамен для поступления в вузы. Это на 47% больше, чем годом ранее.