Пассажирооборот аэропортов Тибета достиг 2,07 млн человек

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24.07.2017 04:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., пассажирооборот гражданской авиации Тибетского автономного района КНР достиг 2,07 млн человек. Это на 11,8% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило тибетское бюро Главного управления гражданской авиации Китая.

За первую половину текущего года в тибетских аэропортах было совершено 19 600 взлетов и посадок с приростом на 5,2% в годовом сопоставлении, а объем почтовых грузовых отравлений достиг 15 900 т, поскочив на 26,2%.



За шесть месяцев 2017 г. в тибетские авиаторы открыли новый рейс Линьчжи – Сиань. Благодаря этому общее количество авиарейсов на Тибете достигло 72.



В течение второй половины текущего года в регионе ожидается прирост пассажирооборота аэропортов, поскольку туристичесий сезон достигает пика в июле и августе. За июль-декабрь 2017 г. пассажирооборот гражданской авиации Тибета составит 4,5 млн человек.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.