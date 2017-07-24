На 1% вырос объем потребления угля в Поднебесной

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24.07.2017 06:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., общий объем потребления угля в Китае достиг 1,83 млрд т. Это на 1% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщили в Государственном управлении по делам энергетики КНР.

Потребление угля выросло в сферах энергетики, металлургии и химической промышленности. Исключением стала строительная индустрия, в которой наблюдалось сокращение потребления угля.



За первую половину текущего года доля угля в объеме потребления энергоносителей в Поднебесной составила 59,8%. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля природного газа и неископаемых видов энергоносителей выросла до 20%, прибавив 0,3% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что за шесть месяцев 2017 г. потребление нефти в Китае составило 300 млн т с приростом на 5% в годовом сопоставлении, природного газа – 114 млрд куб. м с увеличением на 11,7%, а электроэнергии – 2,95 трлн кВт-ч с прибавкой в 6,3%.



За январь-июне текущего года общая мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в стране увеличилась на 37 млн кВт. Данный показатель соответствует 70% дополнительной мощности в энергетической отрасли.



Китайские власти планируют к концу этого года удержать общий объем энергопотребления на уровне около 4,4 млрд т условного топлива в угольном эквиваленте. При этом доля неископаемых видов энергоносителей в общем объеме энергопотребления страны составит 14,3%, а природного газа – 6,8%. Удельный вес угля в энергопотреблении страны снизится до 60%.