Посевные площади в КНР сократились, а строительные выросли

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24.07.2017 08:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу 2016 г. общая площадь сельскохозяйственных земель в КНР составила 2,024 млрд му (135 млн га). Это на 1,153 млн му меньше, чем в 2015 г. При этом 8,09 млн му дополнительных земель отдано под строительство. Данный показатель вырос на 4,4% в годовом сопоставлении, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

Значительная часть площадей была выделена под создание инфраструктуры. Так, в прошлом году участки, выделенные для строительства авто- и железнодорожной сети в Поднебесной, увеличились на 30,7% и 102,8% соответственно.



Как ожидается, в 2020 г. площадь пахотных земель в стране составит 1,865 млрд му.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., объем инвестиций в сектор недвижимости Китая превысил 1,92 трлн юаней ($289 млрд). Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2016 г.



Темпы роста инвестиций в китайскую недвижимость в январе-марте 2017 г. увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.



По итогам января-марта текущего года, риэлторские компании Поднебесной приобрели земельные участки площадью 37,82 млн кв. м. Это на 5,7% больше, чем годом ранее.



Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.