Ford отложил отзыв Lincoln MKX с китайского рынка

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24.07.2017 10:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – Автомобилестроительная компания "Ford-Китай" отложила отзыв автомобилей Lincoln MKX с китайского рынка на три месяца, до 30 сентября 2017 г. Это вызвано задержкой поставок необходимых запчастей, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Всего планируется отозвать 316 импортных автомобилей, выпущенных с 11 июня по 31 июля 2014 г. В них выявлена неисправность в системе предварительного натяжения ремней безопасности, которые могут не сработать в случае аварии. Дефект представляет угрозу безопасности водителя и пассажиров. Компания обязуется бесплатно заменить неисправную деталь.



Как сообщалось, в 2016 г. мировые и китайские автомобилестроительные компании отозвали с рынка КНР 11,34 млн машин с дефектами. По итогам января-мая 2017 г., аналогичный показатель составил 4,49 млн автомобилей.



Напомним, что в феврале текущего года пятый автозавод китайско-американского совместного предприятия "Чанъань-Ford" выпустил первый автомобиль Ford Focus. Предприятие расположено в городе Харбин, столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Предприятие может выпускать 200 000 автомобилей в год. Вместе с автозаводом в Харбине также открыты 11 заводов по производству автозапчастей. По итогам 2016 г., объем продаж автомобилей Ford на китайском рынке составил 220 000 единиц.

