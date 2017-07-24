Налоговые поступления бюджета Китая достигли $1,04 трлн

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24.07.2017 12:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-июнь 2017 г. налоговые поступления, за исключением возвратной экспортной пошлины, в Китае составили 7,08 трлн юаней ($1,04 трлн). Это на 8,9% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило Главное государственное налоговое управление КНР.

В первой половине текущего года в Поднебесной стремительно росли налоговые сборы от предприятий, связанных с потреблением. Так, налоговые поступления от розничной торговли выросли на 25% в годовом сопоставлении, в отрасли спорта – на 64%, в образовании – на 34,9%, в сфере культуры и искусства – на 24,9% и 15,6% соответственно.



За шесть месяцев 2017 г. налоговые поступления в восточных районах Китай увеличились на 6,7%, в центральных – на 13,9%, а западных – 12,4%.



Благодаря льготам, введенным для малых, инновационных и других предприятий, налоговые сборы за январь-июнь текущего года сократились на 216,9 млрд юаней. Это на 29,6% больше, чем годом ранее. Так, в рамках поддержки научно-технических инноваций сборы по налогом сокращены на 124,3 млрд юаней.Данный показатель вырос на 25,2%. Благодаря политике поддержки мелких и микропредприятий налоговые поступления снизились на 82,8 млрд юаней. Этот объем вырос на 44,4% относительно уровня первой половины прошлого года. Это принесло пользу 30 млн налогоплательщиков.