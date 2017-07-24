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24.07.2017 15:00

Пекин, 24 июля /ChinaPRO.ru/ – Тибетская фармацевтическая компания Weixinkang вышла на IPO. Таким образом, число листинговых компаний Тибетского автономного района Китая достигло 15. Акции Weixinkang, специализирующейся на исследованиях, разработке и производстве фармацевтических препаратов, размещены на Шанхайской фондовой бирже.

В ноябре 2016 г. тибетская компания подала заявку на первую публичную эмиссию акций (IPO) в Китайский комитет по контролю над ценными бумагами. В прошлом году акции лишь трех тибетских компаний котировались на рынке.



В настоящий момент в регионе есть 15 листинговых компаний, акции которых размещены на Шанхайской фондовой бирже. Все эти фирмы работают в сферах пищевой промышленности и производство напитков, горнодобывающей и строительной отраслях, а теперь еще и в производстве лекарственных средств.



Совокупная рыночная стоимость акций 14 тибетских компаний, котирующихся на фондовых биржах Китая, к концу марта текущего года составила 171,2 млрд юаней ($25 млрд).



Первая листинговая компания появилась в Тибете в 1995 г.