Китай будет выпускать говядину и грибы в Белоруссии

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25.07.2017 04:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – В Могилевской области Белоруссии появятся белорусско-китайские предприятия по производству говядины и грибов. Соответствующие соглашения заключили власти Могилевского района и представители провинции Цзянсу.

В частности, заключены договоры с Могилевским мясокомбинатом и властями Кричевского районе, где планируется выращивать грибы. С китайской стороны документы подписали представители Цзянсуской корпорации по зарубежному сотрудничеству.



Китайские и белорусские представители создадут совместную рабочую группу и выработают подходы к реализации намеченных направлений сотрудничества. Как ожидается, осенью будут достигнуты более конкретные договоренности по новым проектам.



Ранее сообщалось, что бизнесмены Белоруссии и Китая планируют реализовать более 30 крупных инвестиционных проектов. На эти цели выделят средства китайских банков и правительства в размере $6 млрд. По данным белорусских властей, проекты планируется реализовать в сферах энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры, недвижимости, телекоммуникации.



Главным проектом двусторонних экономических отношений остается китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", расположенный в Белоруссии. Среди резидентов зарегистрированы такие компании как: "САС Индастриал", China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и другие. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.