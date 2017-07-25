Хэйлунцзян сократит мощности угольного производства на 2,92 млн т

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25.07.2017 06:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2017 г., власти северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян планируют сократить избыточные мощности по производству угля на 2,92 млн т. При этом 8199 рабочих, потерявших работу в связи с ликвидацией избыточных мощностей, будут вновь трудоустроены.

В частности, на 1 млн т планируется сократить объем производства на шахте Синьлу-Хэганской горной компании, на 1,4 млн т – на шахте Синьцян-Цитайхэской горной компании, на 450 000 т – в 151-й угледобывающей компании в городе Хэйхэ, на 40 000 т – на шахте Хайлинь в городе Цзиси.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китай сократит производство сырой стали на 50 млн т, а производство угля – более чем на 150 млн т. В Поднебесной выводятся из эксплуатации избыточные мощности по производству угля, чтобы достичь баланса между валовым производством, ассортиментом и спросом на это топливо.



Примечательно, что по итогам января-июня 2017 г., общий объем потребления угля в КНР достиг 1,83 млрд т. Это на 1% больше, чем за январь-июнь 2016 г. За первую половину текущего года доля угля в объеме потребления энергоносителей в стране составила 59,8%. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля природного газа и неископаемых видов энергоносителей выросла до 20%, прибавив 0,3% в годовом сопоставлении.