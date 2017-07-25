Экспорт Сянгана увеличился 6,8%

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25.07.2017 12:00

Пекин, 25 июля /ChinaPRO.ru/ – За январь-май 2017 г. экспорт товаров специального административного района Сянган (Гонконг) вырос на 6,8% относительно аналогичного показателя 2016 г., сообщил Статистический департамент администрации региона.

За пять месяцев текущего года импорт Гонконга увеличился на 7,5% в годовом сопоставлении. Объем транзита товаров через регион вырос на 6,8%, а рост объема экспорта произведенных в Сянгане товаров – на 0,4%.



По итогам января-мая 2017 г. цены на транзит товаров увеличились на 1,5%, а цены на сянганские товары выросли на 2,7%. Таким образом, экспортная цена товаров увеличилась на 1,5%, а импортная – на 1,6%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между внутренними районами Китая и Гонконгом составил $36,6 млрд. Это на 1,5% меньше, чем за январь-февраль 2016 г. За первые два месяца текущего года на долю Сянгана пришлось 6,5% от всего объема внешней торговли внутренних районов Поднебесной.



За январь-февраль 2017 г. экспорт из Китая в Гонконг достиг $35,5 млрд с приростом на 1,5% в годовом сопоставлении. Импорт из Сянгана в КНР снизился до $1,1 млрд. Данный показатель упал на 48,9% относительно уровня первых двух месяцев прошлого года.



Гонконг является шестым крупнейшим торговым партнером и четвертым крупнейшим рынком экспорта для внутренних районов Поднебесной.