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Объем онлайновой розничной торговли в Китае достиг $455 млрд
Новости дня

Объем онлайновой розничной торговли в Китае достиг $455 млрд

25.07.2017 15:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. объем онлайновой розничной торговли в Китае достиг 3,1 трлн юаней ($455 млрд). Это на 33,4% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста держались на 5,2% выше, чем в первые шесть месяцев прошлого года, сообщило Министерство коммерции КНР.



В течение января-июня текущего года китайский рынок онлайновой розничной торговли продолжил стимулировать потребление. По итогам первой половины 2017 г., объем онлайновой розничной торговли реальными товарами в Поднебесной достиг 2,4 трлн юаней. Это на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Темпы роста были на 18,2% выше, чем в розничном обороте потребительских товаров в стране.

За январь-июнь 2017 г. объем онлайн-сделок в сфере услуг по доставке еды подскочил на 76%, в туризме – на 34%, транспорте – на 45% по сравнению с аналогичными показателями первой половины прошлого года.

В течение первых шести месяцев текущего года на товары китайских марок на рынке онлайновой розничной торговли КНР пришлось 74,5% от общего объема онлайновой розничной торговли страны.

Примечательно, что в первом полугодии 2017 г. объем онлайновой розничной торговли в сельских районах Поднебесной достиг 537,62 млрд юаней. В частности, объем онлайновой розничной торговли реальными товарами составил 328,64 млрд юаней, а услугами – 208,98 млрд юаней.

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