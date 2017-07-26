Внешнеторговый оборот Хоргоса подскочил на 20%

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26.07.2017 04:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., общий объем внешней торговли Хоргоса в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая составил 50,55 млрд юаней ($7,5 млрд). Это на 21,37% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщило таможенное ведомство.

Всего за шесть месяцев текущего года объем экспорта и импорта Хоргоса достиг 14,37 млн т. Данный показатель вырос на 1,83% в годовом сопоставлении.



Район Хоргос включает автодорожный и железнодорожный КПП Хоргос, международный центр приграничного сотрудничества Хоргос и комплектующую зону этого центра.



В январе-июне 2017 г. внешнеторговый оборот через железнодорожный КПП Хоргос составил 683500 т, увеличившись на 54,2%.



Хоргос импортирует в основном природный газ, солодку уральскую, семена подсолнуха, шкуры и шерсть животных. На экспорт данный район направляет продукцию электроники и машиностроения, одежду, обувь, текстильные изделия, сумки и ящики, овощи и фрукты.



В частности, за первые шесть месяцев текущего года из района Хоргос за рубеж было отправлено 81 100 т овощей и фруктов. Это на 55,75% больше, чем годом ранее. Их стоимость достигла 762 млн юаней с приростом на 82,3%. На долю Хоргоса пришлось 62,97% от общего объема экспорта фруктов и овощей через все КПП Синьцзяна.