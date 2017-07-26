К сентябрю рост ВВП Китая ожидается в размере 6,8%

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26.07.2017 06:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам июля-сентября 2017 г., рост внутреннего валового продукта (ВВП) Китая ожидается в размере 6,8% по сравнению с уровнем июля-сентября 2016 г. Такой прогноз дали аналитики Академии общественных наук КНР.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что объем потребления в Поднебесной к началу октября текущего года увеличится на 10%, а прирост инфраструктурных инвестиций составит 20%. По итогам 2017 г., ВВП страны вырастет на 6,8%.



Ранее Государственное статистическое управление КНР сообщало, что за первую половину 2017 г. китайская экономика выросла на 6,9%. Таким образом ВВП достиг приблизительно 38,15 трлн юаней ($5,6 трлн).



По прогнозу специалистов Государственного информационного центра Китая, во второй половине текущего года прирост ВВП страны составит 6,7% в годовом сопоставлении.



Экономический рост КНР находился в диапазоне от 6,7% до 7% на протяжении последних двух с половиной лет.



В свою очередь Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Поднебесной в 2017 г. в размере 6,7%, а в 2018 г. – 6,4%.



Китайское правительство планирует сохранить рост ВВП в этом году на уровне примерно 6,5%.