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В КНР началось строительство самой глубокой станции метро
Новости дня

В КНР началось строительство самой глубокой станции метро

26.07.2017 08:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – В городе Чунцин, на юго-западе Китая, началось строительство самой глубокой станции метро в стране. Она будет находиться на уровне более чем 94 м под землей. Это эквивалентно 31 этажу жилого здания.



Станция "Хунтуди" находится на шестой ветке чунцинского метрополитена. Она была построена на глубине 60 м, что делало ее самой глубокой станцией подземной железной дороги Чунцина. Теперь ее расширят вглубь, чтобы соединить с новой линией 10 городского метрополитена, которая будет открыта в конце 2017 г.

По итогам 2016 г., общая протяженность действующих линий рельсового транспорта в 30 китайских городах превысила 4,15 км.

Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).

В прошлом году китайские власти планировали инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).

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