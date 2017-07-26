Доход китайской прессы и издательств превысил $349,48 млрд

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26.07.2017 10:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. совокупный доход прессы и издательской сферы в Китае превысил 2,4 трлн юаней ($349,48 млрд). Это на 9% больше, чем за 2015 г. Эти данные обнародовало Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения.

В частности, за прошлый год прибыль китайских компаний сектора цифровой публикации составила 572,09 млрд юаней. На данный показатель приходится треть общих доходов отрасли.



По итогам 2016 г., общая стоимость экспорта печатной, видео- и цифровой издательской продукции Поднебесной составила $110 млн. Это на 5% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что к концу прошлого года объем рынка онлайновой литературы в Китае достиг 9 млрд юаней ($1,32 млрд). Данный показатель стремительно рос на протяжении пяти лет – в среднем на 20% в год.



Так, к концу 2016 г. в КНР насчитывалось 333 млн читателей онлайновой литературы. На них приходится 43,3% всех пользователей интернета в стране. Примечательно, что 304 млн человек читают книги через мобильный телефон. Они составляют 42,8% от всех пользователей мобильного интернета.



Примечательно, что за 2014 г. доходы в сфере выпуска цифровых изданий Китая достигли 338,77 млрд юаней ($55,35 млрд). Это на 33,36% больше, чем в 2013 г. На долю этого показателя пришлось 17,1% от всех доходов издательств КНР.