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26.07.2017 12:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам июня 2017 г., Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, российские поставщики отправили в Поднебесную 5,22 млн т нефти. Это на 27% больше, чем в июне 2016 г.

На втором месте по поставкам нефти в Китай находится Ангола, которая продала китайским закупщикам 4,11 млн т нефти за июнь текущего года. Это на 10,6% больше, чем годом ранее.



Поставки указанного сырья в Поднебесную из Саудовской Аравии за шестой месяц 2017 г. снизились на 16% и составили 3,85 млн т, а из Ирана – упали на 34%, до 2,12 млн т.



Как сообщалось ранее, по итогам января-мая 2017 г., Китай закупил в США 1,97 млн т нефти. Это в четыре раза больше, чем за весь 2016 г. В декабре 2015 г. Конгресс США отменил 40-летний запрет на экспорт нефти. А в апреле 2017 г. президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет расширить добычу нефти и газа на континентальном шельфе США в Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах.



Американская нефть имеет ценовые преимущества в сравнении со восточной нефтью. Сейчас США уже заняли свое место среди мировых экспортеров нефти.



По итогам января-мая текущего года, объем нефтяного импорта Китае достиг 212 млн т. Это на 13,8% больше, чем за январь-май 2016 г.



Примечательно, что за июнь 2017 г. объем добычи нефти в Китае составил 16,21 млн т. Это на 2,3% меньше, чем за июнь 2016 г. При этом темпы снижения показателя замедлились по сравнению с маем, когда добыча нефти сократилась на 3,7%.



По итогам января-июня текущего года, в Поднебесной добыто 96,45 млн т нефти. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.