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Продажи автомобилей в Поднебесной за июнь выросли на 2,3%
Новости дня

Продажи автомобилей в Поднебесной за июнь выросли на 2,3%

26.07.2017 15:00

Пекин, 26 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам июня 2017 г., продажи автомобилей в Китае составили 1,832 млн единиц. Это на 2,3% больше, чем за июнь 2016 г. Таковы данные Китайской ассоциации автопроизводителей.



За январь-июнь текущего года в КНР было продано 11,253 млн автомашин. Данный показатель вырос на 1,6% в годовом сопоставлении.

В частности, Volkswagen и его совместные предприятия реализовали на китайском рынке 315 300 автомобилей в течение июня 2017 г. Это 5,2% больше, чем годом ранее. В то же время американский концерн General Motors сбыл 285 911 машин с приростом на 4,3% в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что по итогам января-мая 2017 г., в Китае выпущено 11,35 млн автомобилей. Это на 4,5% больше, чем за январь-май 2016 г. За пять месяцев текущего года в КНР продано 11,18 млн машин с приростом на 3,7%. Темпы роста указанных показателей замедлились, соответственно, на 1,3% и 3,3%..

Только за май 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,08 млн автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в апреле текущего года. При этом за пятый месяц текущего года продано 2,09 млн машин с приростом на 0,6% к апрельскому уровню. В сравнении с аналогичными показателями мая прошлого года объем производства вырос на 0,7%, а продажи сократились на 0,1%.

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