Складские запасы нефти Поднебесной увеличились на 4,21%

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27.07.2017 04:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – К концу июня 2017 г. складские запасы сырой нефти Китая (за исключением стратегических резервов) выросли на 4,21% по сравнению с уровнем конца мая текущего года. При этом в КНР снизился объем производства и переработки сырой нефти, а также ее чистого импорта.

По итогам июня 2017 г., в Поднебесной сократились складские запасы бензина и керосина относительно уровня мая текущего года. В то же время увеличились складские запасы дизельного топлива. Объем чистого экспорта бензина вырос на 20%, а дизельного топлива – на 13%.



Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г., Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, российские поставщики отправили в Поднебесную 5,22 млн т нефти. Это на 27% больше, чем в июне 2016 г.



По итогам января-мая текущего года, объем нефтяного импорта Китае достиг 212 млн т. Это на 13,8% больше, чем за январь-май 2016 г. Примечательно, что за июнь 2017 г. объем добычи нефти в КНР составил 16,21 млн т. Это на 2,3% меньше, чем за июнь 2016 г. При этом темпы снижения показателя замедлились по сравнению с маем, когда добыча нефти сократилась на 3,7%.



По итогам января-июня текущего года, в Поднебесной добыто 96,45 млн т нефти. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее.