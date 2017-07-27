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Корпорация "Мэйди" потратит на благотворительность $882 млн
Новости дня

Корпорация "Мэйди" потратит на благотворительность $882 млн

27.07.2017 06:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская корпорация "Мэйди" передаст на благотворительные цели 6 млрд юаней ($882 млн). Об этом сообщил ее основатель Хэ Сянцзянь.



"Мэйди" – одно из крупнейших предприятий в Китае по производству бытовой техники, роботов и автоматизированных промышленных систем.

Средства корпорации поступят в благотворительный фонд "Хэди", основанный самим Хэ Сянцзянем в 2013 г. Фонд оказывает поддержку в развитии проектов в сферах образования, ухода за пенсионерами, физкультуры и спорта, культуры и искусства, оказания помощи нуждающимся и пострадавших от стихийных бедствий.

Напомним, что по итогам 2014 г., в Китае объем благотворительных пожертвований, поступивших от представителей различных отечественных и зарубежных общественных кругов, превысил 104 млрд юаней ($15,6 млрд). На долю этого показателя приходится 0,16% ВВП Поднебесной.

В 2014 г. КНР получила 77,895 млрд юаней пожертвований в виде валюты и ценных бумаг. Это на 12,72 млрд юаней (19,7%) больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2014 г. на четырех крупнейших электронных площадках страны на благотворительные цели было собрано 428 млн юаней. Данный показатель вырос на 42,6% в годовом сопоставлении.

Единичные пожертвования китайцев в прошлом году впервые превысили 10 млрд юаней.

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