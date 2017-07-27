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Выросли инвестиции в железнодорожное строительство Китая
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Выросли инвестиции в железнодорожное строительство Китая

27.07.2017 08:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – За первую половину 2017 г. объем инвестиций в железнодорожное строительство в Китае составил 312,3 млрд юаней ($45 млрд). Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщила Китайская железнодорожная корпорация.



За январь-июнь текущего года намеченные цели были достигнуты в 27 крупных проектах железнодорожного строительства, в том числе – линия пассажирских перевозок Пекин – Шэньян, а также высокоскоростная магистраль Ханчжоу – Хуаншань.

На вторую половину 2017 г. запланировано строительство таких железных дорог, как Аньцин – Цзюцзян и Хуанган – Хуанмэй.

Как ожидается, к концу текущего года общая сумма инвестиций в железнодорожное строительство превысит 800 млрд юаней.

Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).

В 2016 г. китайские власти планировали инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).

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