Поднебесной требуется больше природного газа

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27.07.2017 10:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-июня 2017 г., объем потребления природного газа в Китае достиг 114,6 млрд куб. м. Это на 15,2% больше, чем за январь-июнь 2016 г., сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

Китайские власти намерены повысить долю природного газа в структуре энергопотребления в стране до 10% к 2020 г., до 15% – к 2030 г.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. потребление природного газа в Поднебесной составило 191 млрд куб. м. Данный показатель вырос на 5,7% в годовом сопоставлении.



В 2016 г. Китай вышел на шестое место в мире по добыче природного газа. В 2007 г. страна занимала девятое место в данном рейтинге. В 2007 г. в Поднебесной было добыто 68 млрд куб. м газа. А в 2016 г. данный показатель достиг 137 млрд куб. м. За последние десять лет разведанные запасы природного газа в стране достигли 13 трлн куб. м. В 2007 г. данный показатель составлял 6,1 трлн куб. м.



Напомним, что Китай инвестирует 50 млрд юаней ($7,3 млрд) в строительство объектов по использованию метана в сельской местности. Таким образом китайские власти продолжают развивать проекты, призванные повысить долю чистой энергии в общем энергопотреблении страны. До 2020 г. в КНР планируется реализовать 3150 крупных проектов, связанных с использованием метана.