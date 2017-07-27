Госпредприятия Китая нарастили прибыль

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27.07.2017 12:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – По итогам первой половины 2017 г., общая прибыль государственных предприятий Китая составила 1,41 трлн юаней ($208,9 млрд). Это на 24,3% больше, чем за первую половину 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

Так, госпредприятия центрального подчинения за январь-июнь текущего года получили прибыль в размере 935,2 млрд юаней. Это на 18,5% больше, чем годом ранее. А прибыль местных госпредприятий превысила 472 млрд юаней с увеличением на 37,5% в годовом сопоставлении.



За первые шесть месяцев 2017 г. доходы китайских госпредприятий составили примерно 24,6 трлн юаней. Данный показатель вырос на 16,6% в годовом сопоставлении.



По итогам января-июня текущего года, значительный рост прибыли был зафиксирован в угольной, нефтяной, нефтехимической и транспортной отраслях, а снижение – в электроэнергетической отрасли.



Напомним, что по итогам января-марта 2017 г., прибыль крупных промышленных предприятий Китая превысила 1,7 трлн юаней ($247,36 млрд). Это на 28,3% больше, чем за январь-март 2016 г. Только за март текущего года данный показатель составил 688,7 млрд юаней. Он увеличился на 23,8% в годовом сопоставлении.



В Поднебесной крупными промышленными предприятиями считаются хозяйственные субъекты, чьи годовые доходы от основной хозяйственной деятельности превышают 20 млн юаней.