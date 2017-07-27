Открыто прямое авиасообщение между Китаем и Португалией

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27.07.2017 15:00

Пекин, 27 июля /ChinaPRO.ru/ – Открыт первый прямой авиамаршрут Ханчжоу – Пекин – Лиссабон. Рейс обслуживает авиакомпания Beijing Capital Airlines.

Ранее китайским путешественникам приходилось летать в Португалию через третьи страны.



Примечательно, что рейс Ханчжоу – Пекин – Лиссабон будет выполняться на лайнерах Airbus А330 трижды в неделю.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.



В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.