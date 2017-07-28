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Foxconn построит завод в США за $10 млрд
Новости дня

Foxconn построит завод в США за $10 млрд

28.07.2017 04:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – Компания Foxconn инвестирует $10 млрд в проект строительства своего завода по выпуску жидкокристаллических дисплеев в штате Висконсин (США). Это первый крупный завод, построенный компанией Foxconn в США.



В настоящее время в Америке нет ни одного предприятия по производству жидкокристаллических дисплеев с разрешением 8K. Завод в штате Висконсин является частью плана Foxconn по созданию в США экосистемы "8К+5G".

Благодаря проекту строительства предприятия, в этой стране будет создано от 3 000 до 13 000 рабочих мест.

Власти штата Висконсин предоставят для реализации проекта налоговые льготы в размере $3 млрд. Однако предоставление этих льгот еще должно быть одобрено в парламенте штата. Кроме того, Foxconn сможет воспользоваться льготами, если благодаря инвестициям в $10 млрд будет создано 13 000 рабочих мест со среднегодовым доходом в $53 000.

Foxconn – тайваньская компания, которая базируется в городе Синьбэй (Китайская республика). Акции компании котируютсяч на Тайваньской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже, Лондонской фондовой бирже и Hong Kong Exchanges & Clearing.

Foxconn является крупнейшим в мире производителем электронных компонентов и одним из главных поставщиков компаний Apple, Microsoft и HP. Заводы компании расположены в штатах Виргиния и Индиана.

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