В Пекине начнется строительство двух новых линий метро

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28.07.2017 06:00

Пекин, 28 июля /ChinaPRO.ru/ – До конца 2017 г. в китайской столице начнется строительство двух новых линий метро общей протяженностью около 12,6 км. Так, линия Центрального бизнес-района длиной 6,5 км будет проложена между станциями Дундацяо и Дацзяотин.

Вдоль этой ветки будет построено восемь станций. Она рассчитана в основном на пассажиров в Центральном бизнес-районе и районе Восточного железнодорожного вокзала Пекина.



Линия Яньфан протяженностью 6,1 км с тремя станциями станет продолжением действующей ветки Фаншань. Новая линия рассчитана на обслуживание жителей поселка Чжоукоудянь района Фаншань на юго-западе мегаполиса.



Помимо этого, к концу года в столице КНР планируется сдать в эксплуатацию еще три новые линии метрополитена.



Напомним, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).



В прошлом году китайские власти планировали инвестировать в железнодорожное строительство более 800 млрд юаней ($123 млрд).